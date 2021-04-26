Госстройнадзор выдал разрешение на ввод 10-го детского сада в ЖК "Северная долина"

В ЖК «Северная долина» появится ещё один детский сад

Десятое по счёту разрешение на строительство детского сада на территории жилого комплекса "Северная долина" получил застройщик "Главстрой Санкт-Петербурга". Соответствующее решение принял городской Госстройнадзор. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Сообщается, что дошкольное учреждение расположится по адресу Толубеевский проезд, дом 26, корпус 2, строение 1 и будет рассчитано на 280 воспитанников.

Общая площадь трехэтажного здания составит 5, 8 тыс. кв.м. В детском саду предусмотрены 12 групповых помещений с игровыми, спальнями. На первом этаже оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий, а также медицинские кабинеты.

Будут предусмотрены площадка для игр и отдыха с теневыми навесами, две спортивные площадки с гимнастическим оборудованием для занятий на свежем воздухе.

овый детский сад станет десятым по счету дошкольным учреждением, построенным девелоперской компанией "Главстрой Санкт-Петербург" в жилом комплексе "Северная долина". На стадии возведения – две поликлиники, две школы и два детских сада.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга