  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Госстройнадзор выдал разрешение на ввод 10-го детского сада в ЖК "Северная долина"
Сегодня, 20:25
67
Butenko Добавить в Яндекс.Новости

Госстройнадзор выдал разрешение на ввод 10-го детского сада в ЖК "Северная долина"

0 0

В ЖК «Северная долина» появится ещё один детский сад

Десятое по счёту разрешение на строительство детского сада на территории жилого комплекса "Северная долина" получил застройщик "Главстрой Санкт-Петербурга". Соответствующее решение принял городской Госстройнадзор. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Сообщается, что дошкольное учреждение расположится по адресу Толубеевский проезд, дом 26, корпус 2, строение 1 и будет рассчитано на 280 воспитанников.

Общая площадь трехэтажного здания составит 5, 8 тыс. кв.м. В детском саду предусмотрены 12 групповых помещений с игровыми, спальнями. На первом этаже оборудуют бассейн, музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий, а также медицинские кабинеты.

Будут предусмотрены площадка для игр и отдыха с теневыми навесами, две спортивные площадки с гимнастическим оборудованием для занятий на свежем воздухе.

овый детский сад станет десятым по счету дошкольным учреждением, построенным девелоперской компанией "Главстрой Санкт-Петербург" в жилом комплексе "Северная долина". На стадии возведения – две поликлиники, две школы и два детских сада.

Фото: Госстройнадзор Санкт-Петербурга

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии