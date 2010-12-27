В районных администрациях Петербурга будут составлять протоколы на организаторов свалок

Ранее такими полномочиями обладали лишь должностные лица нескольких комитетов Петербурга.

Власти Петербурга расширили полномочия должностных лиц районных администраций, теперь они смогут составлять протоколы за организацию несанкционированных свалок. Соответствующий закон опубликовали на официальном сайте администрации города.

Закон призван улучшить экологическую ситуацию в Северной столице. Ранее составлять протоколы об административном правонарушении могли только сотрудники комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности и комитета по вопросам законности, правопорядка.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что во Фрунзенском районе на мусорной свалке нашли останки обгоревших тел.

Фото: gov.spb.ru