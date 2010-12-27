Глава районной администрации Ленобласти не признаёт свою вину в получении взятки в 5,7 млн рублей

Левин не признает свою вину по делу о получении взятки в особо крупном размере.

Сегодня Петроградский районный суд продлил срок ареста главы администрации Подпорожского района Ленобласти Петра Левина до 11 марта, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петра Левина до 11 марта", - гласит сообщение пресс-службы.

Левин подозревается в получении особо крупной взятки. По версии следствия, Пётр Левин и его предполагаемый подельник Иван Зуев требовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 5,7 млн рублей. Взамен они обещали подписать документы, подтверждающие выполнение работ по ранее заключенному госконтракту.

"Неоднократно требовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в сумме 5 миллионов 700 тысяч рублей за подписание документов о выполненных работах по ранее заключённому контракту, а также за общее покровительство. Зуев получил от представителя указанной коммерческой структуры 160 тыс. рублей и муляж денежных купюр на сумму 5 млн. рублей, после чего был задержан сотрудникам УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области", - отмечает Сергей Капитонов, старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Чиновник был задержан ФСБ 12 декабря вместе со своим соучастником.

Известно, что Левин до сих пор свою вину не признает.