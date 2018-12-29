Глава администрации Выборгского района встретился с главами городских и сельских поселений

Рассматривались итоги муниципальных образований по участию в программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в Ленинградской области.

Сегодня глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел встречу с главами городских и сельских поселений. Участниками совещания стали советник губернатора Ленинградской области по Северному округу Александр Караванский и заместитель главы администрации Выборгского района Андрей Голобородько.

Рассматривались итоги муниципальных образований по участию в программе "Устойчивое развитие сельских территорий" в Ленинградской области. Поставлены задачи на 2019 год.

Геннадий Орлов потребовал от руководителей администраций муниципальных образований сделать все, чтобы исключить проволочки при исполнении проектов по ремонту дорог и максимально контролировать качество проектных работ, чтобы не переделывать в последующем.

С информацией по итогам 2018 года выступила начальник отдела аграрной политики администрации Выборгского района Елена Мерзликина. Она же проконсультировала глав о возможностях, которые предоставляет для муниципальных образований данная программа в 2019 году.

Напомним, программа включает комплекс мер по развитию сельских территорий и улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности (в том числе молодых семей). В 2018 году в числе лидеров Ленобласти по формированию комфортной среды в сельских поселениях было отмечено Первомайское сельское поселение Выборгского района.

С отчетам об итогах осеннего призывая выступил начальник отдела военного комиссариата Ленинградской области по городу Выборгу и Выборгскому району Игорь Якуб.

Он сообщил, что работа по подготовке к весеннему призыву началась, в ближайшее время в Выборгском военкомате пройдет семинар для сотрудников военно-учетных столов поселений. В прошлом году Выборгский район выполнил норму осеннего призыва, наиболее высокое количество призывников, признанных годными к военной службе, было направлено с Каменногорского, Рощинского и Советского поселений. Наименьшее — с территории Первомайского и Приморского муниципальных образований.

Отдельным вопросом совместно с главами администраций рассматривались изменения, которые произошли в сфере соцзащиты в 2019 году. С обзором по этой теме выступила руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Наталья Беленова. Ее доклад будет опубликован полностью, отдельным материалом.

По итогам рабочего совещания определены совместные мероприятия по выполнению вопросов местного значения на территории муниципального образования Выборгский район.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"