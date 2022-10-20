Глава Севастополя Развожаев: комендантский час в городе пока вводиться не будет

Глава Севастополя Михаил Развожаев заявил журналистам о том, что комендантский час в городе пока вводиться не будет, как и особый порядок въезда и выезда из населенного пункта. Соответствующей информацией чиновник поделился по результатам заседания регионального оперативного штаба.Эксперт добавил, что Севастополь уже достаточно живет в режим "желтого уровня террористической угрозы", поэтому текущих правительственных мер достаточно.
Обсуждали вопросы безопасности (...). Так как мы давно уже работаем в режиме желтого уровня террористической опасности, никаких особо дополнительных мер (...) не требуется.
Михаил Развожаев, глава Севастополя
Эксперт напомнил СМИ о том, что на въезде в город уже работают стационарные круглосуточные посты с сотрудниками ГИБДД и Росгвардии. В этих точках транспортные средства проходят досмотр. В первую очередь это касается грузовых автомобилей.
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Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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