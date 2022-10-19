Часть обломков сбитого беспилотника упала на жилую постройку в частном секторе.

Сбитый в Севастополе беспилотник упал на жилую постройку. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 19 октября. В Севастополе сработала система ПВО. Часть обломков сбитого беспилотника упала на жилую постройку в частном секторе. Также Развожаев сообщил, то было небольшое возгорание в результате падения. Его оперативно потушили. Пострадавших нет.

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Видео: Telegram / ЧП / Симферополь