Гинцбург считает, что человечество может не выдержать второго испытания пандемией

В связи с этим ученый призвал страны на всякий случай разработать четкий план действий.

Директор НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поделился мнением о том, что второй раз испытание пандемией человечество может не выдержать. Об этом он сказал на Российской еврейском конгрессе 24-го сентября. Трансляция мероприятия велась на странице организации в Facebook.

Гинцбург отметил, что не будет предрекать какие-то пандемии, но ситуация с СOVID-19 показала, что второго такого "нашествия микроорганизмов" человечество может и не выдержать.

Поэтому надо очень серьезные сделать выводы. Как научные, так и организационные. Александр Гинцбург, директор НИЦ им. Гамалеи.

На будущее у стран должен быть четкий план действий при подобных ситуациях, поделился мнением академик. Он уверен, что затраты на создание такого плана окупились бы.

Ранее Гинцбург объяснил, почему вакцину от коронавируса "Спутник V" не признают в мире.

Видео: Facebook / Российский еврейский конгресс