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Гинцбург объяснил, почему вакцину от коронавируса "Спутник V" не признают в мире

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По мнению академика, переговоры с международными организациями могут затянуться на очень длинный срок.

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург поделился мнением о том, почему в мире не признают вакцину от коронавируса "Спутник V". Об этом он сказал на Российском еврейском конгресе, трансляция которого шла 24-го сентября в Facebook.

По мнению Гинцбурга, препарат не признают из-за конкуренции ны ранке вакцин. Ученый предполагает, что переговоры могут длиться еще очень долго.

Основная сложность состоит в том, что оборот этого вакцинного препарата, лекарственного препарата превосходит, наверное, в настоящее время или равен обороту всех других лекарственных препаратов на планете Земля, по понятным причинам. 

Александр Гинцбург, глава НИЦ им. Гамалеи. 

В связи с повышенным спросом на вакцины встает вопрос о том, кому достанутся дивиденды. 

Академик сообщил, что его учреждение не участвует напрямую в переговорах. Институт передает необходимую информацию Минздраву РФ и Российскому фонду прямых инвестиций. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ВОЗ приедет в Россию для одобрения "Спутника V". 

Видео: Facebook / Российский еврейский конгресс

Теги: воз, гинцбург, спутник v, центр гамалеи
Категории: Новости России, Лента новостей,

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