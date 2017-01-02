Геннадий Орлов подвел итоги года и поздравил жителей Выборгского района с наступающими праздниками

Видео с обращением главы администрации Выборгского района появилось на странице Геннадия Орлова в Instagram.

Глава администрации Выборгского района поздравил выборжан с наступающим Новым годом и Рождеством. В видеообращении, выложенном в Instagram, он также подвел итоги прошедшего года. Геннадий Орлов напомнил, что это был "Год здорового образа жизни" в Ленинградской области. И Выборгский район стал одним из лидеров региона по строительству спортивной инфраструктуры.

Нам есть, чем гордиться! Это и строительство, а также открытие стадиона в Советском. Мы единственные в регионе, где к 2020 году будет вестись строительство единственного крытого футбольного манежа. Продолжается строительство ледового катка, выделен земельный участок и закончены проектные работы для строительства катка в Рощино.

Не только спортивная инфраструктура, но и новые культурные объекты ждут Выборгский район в ближайшее врмя.

Наконец-то ведутся работы по строительству долгожданного Дома культуры в Приморске. Уже в январе будет закончен конкурс на проектирование Квартала Сета Солберга, надеюсь, что в 2024-2025 году наш театр "Святая крепость" переедет в новое современное здание. Наши жители и гости города с изумлением увидели, как преобразился Смоляной мыс. Уверен, что это будет знаковое место отдыха гостей нашего города и выборжан.

Также глава администрации назвал ключевой датой 2019-го 75-летие освобождения Выборга и грандиозную реконструкцию, которая прошла в июне-месяце. Геннадий Орлов поделился своим видением главных событий Выборгской земли в 2020 году.

Что сказать про 2020 год? Это год 75-летия Великой Победы, которая будет отмечаться во всех городах и поселках России. Уверен, что мы отметим это знаменательное событие с той изюминкой, которая присуща Выборгу. Подводя итоги уходящего года, хочу пожелать всем нам счастья, здоровья, благополучия и семейного тепла. С наступающим Новым Годом и Рождеством Христовым.

Видео: Piter.TV