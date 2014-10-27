Gala назвала топ правил как стать звездой Instagram

Бьюти-блогер и по совместительству мама двоих детей, известная как Galainst рассказала нашему каналу о том, что стоит делать на своей страничке в соц.сети, чтобы привлечь к ней внимание аудитории.

Фотографии и посты молодой девушки давно стали популярными в социальных сетях, но по ним и не скажешь, что Гале 35 лет и ее старшему сыну уже 18 лет. Этот факт никак не мешает бьюти-блогеру быть кумиром современной молодежи, а даже служит своего рода примером. Сейчас аудитория Гали насчитывает 708 тысяч подписчиков, но когда-то она мечтала значительно о меньшем количестве человек, подписанных на нее в Инстагарме:

"Я когда начинала, у меня в голове была цифра 800 подписчиков. Вот будет у меня 800 подписчиков, думала я, и мне больше вообще для счастья не надо. Это так клево, когда есть такая аудитория. Но в итоге она выросла в разы больше. А как начинала, я считаю, что просто повезло. Это тот случай, когда ты оказываешься в нужное время в нужном месте. И ты обладаешь какими-то навыками, которые тебе помогут быть лидером в этом направлении".

Говоря о продвижении в Инстаграме, бьюти-блогер вспомнила о первых порах существования ее странички. Три года назад тема фитнесса была особенно популярна на просторах интернета. Галя вспоминает, что началось все с общей странички единомышленников во "Вконтакте". Потом дружественные связи перетекли на платформу новой соц.сети и все закрутилось само собой:

"В первую очередь, это благодаря тем людям, которые так же что-то делали, больше, чем обычные люди", - объясняет Галя, - "Они больше фотографировали, лучше фотографировали, объемнее писали. И у нас сформировалась какое-то сообщество активных людей, мы стали друг с другом дружить. И наши вот эти взаимосвязи. Они тоже естественно помогали именно в развитии блога".

В прошлом году девушка получила премию от Инстаграма – "Инста-Мама". И считает это приятным результатом своей работы. Начинающим блогерам девушка советует определить сферу своего таланта и двигаться в намеченном направлении:

"Внутреннее желание – оно должно быть очень большое. В идеале, ты должен быть очень талантлив в какой-то области. Но если ты пока неталантлив, но она тебе так нравится, и ты готов работать в 3 раза больше в этой области, - ты будешь вот эту популярность набирать и получать обратную связь от своих действий. И, наверно, надо быть креативным, не таким как все, уметь черпать информацию очень быстро, черпать для себя, и быстро выдавать что-то свое".

Бьюти-блогер считает, что молодежь сейчас все дальше от средств массовой информации. И СМИ следует задуматься о том, как быть ближе к людям. "Может, стоит использовать другой язык или писать на какие-то темы, которые будут более интересны для молодежи" – советует Галя.

Видео: Piter.TV

Фото:Instagram, Galainst

Юлия Хлебникова, Дарья Молчанова