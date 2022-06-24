ГИБДД призывает петербургский водителей к осторожности в связи со снегопадом

По прогнозу метеорологов в ближайшие дни в регионе ожидается сильное ухудшение погоды.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленинградской области призывает водителей к осторожности в связи со снегопадом.

По прогнозу метеорологов в ближайшие дни в регионе ожидается сильное ухудшение погоды, в связи с чем движение на дорогах Петербурга и Ленобласти может быть затруднено из-за сильного снегопада.

ГИБДД просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневры только после того, как убедитесь в безопасности.

Автомобилистам рекомендуется выбирать безопасную скорость с учетом интенсивности движения, метеорологических условий и общей видимости. Неопытным водителям, по возможности, следует отказаться от поездок на личном автомобиле во время неблагоприятной погодной обстановки.

Пешеходам необходимо быть бдительными, двигаться по освещенным участкам дорог и только навстречу движению транспорта, иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.

Как рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, за ночь 23 ноября в Северной столице выпало от одного до четырёх миллиметров снега. По словам специалиста, снегопад будет только усиливаться. Порывы ветра в Петербурге достигнут 12-15 м/с.

Фото: Piter.TV