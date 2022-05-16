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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра и снегопаде
Сегодня, 10:36
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Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра и снегопаде

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В течение дня столбик термометра покажет нулевую отметку и снова уйдет в минус в ночь на пятницу.

В ночь на четверг, 23 ноября, в Северной столице выпало от одного до четырёх мм снега. Об окончательном прибытии в город циклона рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, снегопад будет только усиливаться. Порывы ветра в Петербурге достигнут 12-15 м/с, а в Кронштадтском и Курортном районах они разгонятся до 17-18 м/с. Во второй половине дня ветер ослабнет.

Синоптик добавил, что в течение дня столбик термометра покажет нулевую отметку и снова уйдет в минус в ночь на пятницу.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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