Синоптик Колесов предупредил петербуржцев об усилении ветра и снегопаде

В течение дня столбик термометра покажет нулевую отметку и снова уйдет в минус в ночь на пятницу.

В ночь на четверг, 23 ноября, в Северной столице выпало от одного до четырёх мм снега. Об окончательном прибытии в город циклона рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, снегопад будет только усиливаться. Порывы ветра в Петербурге достигнут 12-15 м/с, а в Кронштадтском и Курортном районах они разгонятся до 17-18 м/с. Во второй половине дня ветер ослабнет.

Синоптик добавил, что в течение дня столбик термометра покажет нулевую отметку и снова уйдет в минус в ночь на пятницу.

Фото: Piter.TV