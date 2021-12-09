Финансист Далио предупредил о надвигающейся мировой экономической катастрофе

Основатель Bridgewater Associates предрек миру ухудшение торговой войны между США и КНР.

Финансист и основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио предупредил общественность о надвигающейся мировой экономической катастрофе. Об этом специалист рассказал в интервью американскому телеканалу CNBC. По словам эксперта, к глобальному кризису приведут регулярные попытки Вашингтона сделать Пекин и китайскую культуру "более американскими". В связи с этим фактором вырастут объемы и масштабы торговой войны.

Аналитик уточнил, что даже в случае возможного конфликта между Вашингтоном и Пекином, глобальная экономика не подорвется, тогда это сможет сделать кто-нибудь другой. Ранее Saxo Bank спрогнозировал в 2020 году начало новой холодной войны между Россией, США, Китаем, ЕС и Индией. По версии международных специалистов, проблема возникнет из-за углубления соперничества в сфере гиперзвукового оружия и в космическом пространстве.

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Фото и видео: Instagram/cnbcmakeit