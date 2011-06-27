ВТБ предложил создать цифровой суперсервис по недвижимости

Анатолий Печатников рассказал о преимуществах единой онлайн-платформы для потребителей.

ВТБ предложил создать на федеральном уровне единый цифровой суперсервис по недвижимости. За счет данного ресурса пользователи смогут в онлайн-режиме решать имеющиеся вопросы. Такое заявление сделал в рамках форума Finopolis заместитель президента и председателя правления кредитной организации. Новый суперсервис позволит объединить в себе поиск квартиры, проведение сделки купли-продажи, подбор ипотеки, жилищное обслуживание, оплату налогов.

Он может быть реализован в формате "одного окна" и объединять все социальные услуги государства, включая сведения о налогах, оплату ЖКУ, кадастровые данные, историю объекта, госрегистрацию сделок….Сейчас это отдельные услуги, которые получают в разных учреждениях. Анатолий Печатников, замглавы ВТБ России

эксперт видит необходимость в обеспечении "бесшовной" интеграции с платформой банкам, а также профильным коммерческим институтам, застройщикам и риэлторам.

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Фото: YouTube / Банк России

