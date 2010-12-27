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Фестиваль "The roof is on fire"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Фестиваль "The roof is on fire"

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Энергия музыки 70-х перенесется на крышу на Петроградской стороне.

Фестиваль "The roof is on fire" - это телепорт в легендарные 70-е вместе с самыми зажигательными исполнителями. Зрителей захлестнет волна живого и яркого звука. На крыше Hit Hat выступят Junkyard Storytellaz,  Arina Faul и Underhood.

Junkyard Storytellaz - это смесь соула и психоделического рока. Эксцентричное шоу не сможет отставить вас в стороне. 

Underhood - рок с привкусом джаза, соул и железный фанковый грув.

Arina Faul - молодой петербургский исполнитель и композитор. Одна из участниц международного форум-фестиваля Jazz Across Borders, покоривших всех своим голосом и энергией.

По словам организаторов, этот концерт для тех, кто любит посещать Джазовую филармонию, но при этом не против оторваться на крыше. 

Место: Аптекарский проспект, 4

Цена: 800 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/fire_roof

 

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Фестивали,

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