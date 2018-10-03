Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой

Одну из главных ролей в многосерийном фильме сыграет Константин Богомолов.

Режиссер Федор Бондарчук начал снимать сериал "Псих", сценарий для которого написала его жена Паулина Андреева. Об этом пишут РИА Новости.

Известно, что одну из главных ролей в многосерийном фильме сыграет режиссер и муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Также в кадре появятся Ксения Раппопорт, Елена Лядова, Александр Горчилин и другие актеры.

Сериал "Псих" будет состоять из восьми частей. Премьера запланирована на 2020 год.

17 сентября Федор Бондарчук и Паулина Андреева сыграли свадьбу в Петербурге. Торжество состоялось в старинном особняке Петербурга - в Доме Беггровых на Невском проспекте.

Фото: Instagram / paulina_andreeva_official_fan