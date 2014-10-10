Фазель надеется, что арена в Петербурге будет готова к ЧМ-2023 по хоккею

Кроме того, глава хоккейной организации ждет завершения строительства арен в Омске и Новосибирске.

Глава IIHF (Международной федерации хоккея на льду) Рене Фазель выразил надежду, что арена в Петербурге будет готова к ЧМ-2023 по хоккею. Кроме того, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава организации рассказал, что ждет завершения строительства арен в Омске и Новосибирске. Там тоже пройдут матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году, но среди молодежных команд.

В Омске арена строится. Возможно, будет готова к следующему году. В Новосибирске тоже всё хорошо. Мы надеемся, что арена в Петербурге тоже будет готова Рене Фазель, глава IIHF

Встреча президента и главы IIHF состоялась 10 мая в резиденции Бочаров Ручей.

В 2021 году в Петербурге состоится конгресс IIHF, где пройдут выборы нового руководителя организации. Ожидается, что Рене Фазель сложит с себя полномочия. Однако он отметил, что останется работать в хоккее.

Новый комплекс, который планируют построить к ЧМ-2023 в Петербурге на месте СКК, будет вмещать 21,5 тыс. человек на хоккейные матчи. Концерты и развлекательные шоу смогут посещать до 23 тыс. человек. Высота семиэтажного здания составит 53,7 м. Комплекс намерены возвести к октябрю 2022 года, а в мае 2023 года – ввести в эксплуатацию. "Ледовая арена" должна быть готова к чемпионату миру по хоккею, который пройдет весной 2023 года.

Фото: Kremlin.ru