Рене Фазель: Я останусь работать в хоккее

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) не будет выдвигать свою кандидатуру на следующих выборах.

Как сообщил ТАСС 25 мая, Рене Фазель сделал это заявление на специальной пресс-конференции. Швейцарец отметил, что был "у руля" уже 26 лет, и пришло время дать дорогу молодым функционерам. Однако он добавил, что останется работать в хоккее и должен будет лишиться членства в Международном олимпийском комитете.

Отметим, что выборы президента IIHF пройдут в мае 2020 года в Петербурге. 69-летний Рене Фазель занимал свою должность с 1994 года.

Напомним, сегодня стало известно, что сборная России по хоккею будет бороться только за бронзовые медали ЧМ-2019. Наша команда уступила финнам.

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