Путин встретился с главой IIHF Рене Фазелем

Встреча прошла в президентской резиденции Бочаров Ручей.

Президент России Владимир Путин встретился с главой IIHF(Международной федерации хоккея на льду) Рене Фазелем. Встреча состоялась 10 мая в президентской резиденции Бочаров Ручей.

В этот день глава государства стал участником матча Ночной хоккейной лиги, который прошел на стадионе в Сочи. В выставочном матче приняли участие легенды российского хоккея.

В 2021 году в Петербурге состоится конгресс IIHF, где пройдут выборы нового руководителя организации. Ожидается, что Фазель сложит с себя полномочия. Однако он добавил, что останется работать в хоккее и должен будет лишиться членства в Международном олимпийском комитете.

Фото: kremlin.ru