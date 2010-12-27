Фанаты "Зенита" покинули матч с "Уралом" из-за действий полиции

Болельщики объяснили свою позицию в соцсетях.

В воскресенье, 6 октября, на втором тайме матча "Урал" - "Зенит" на трибуне болельщиков петербургского клуба начался массовый уход фанатов. Объяснения происходящего появились в аккаунте объединения "Ландскрона".

"В ответ на задержания наших людей перед матчем было принято общее решение покинуть сектор. Судя по ситуации, ходить на футбол в Екатеринбурге больше, чем по одному, запрещено и приравнивается местной полицией к митингу или акции", – сообщили в официальном аккаунте болельщиков "сине-бело-голубых".

Напомним, петербургский клуб обыграл уральцев со счетом 3:1. Голами отличились только зенитовцы, один из мячей отправил в свои ворота Олег Шатов.

Фото: Ландскрона / Instagram