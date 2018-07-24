ФСИН: Заключенный сам спровоцировал сотрудников на избиения

Замглавы ФСИН заявил, что подвергшийся пыткам и избиениям заключенный провоцировал сотрудников.

Накануне Piter.TV сообщал подробности об избиении и пытках заключенного в ИК 1 в Ярославне. По факту данного преступления возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия".

Сегодня стало известно мнение замглавы ФСИН Анатолия Рудного по данному происшествию в колонии Ярославля. Он сообщил "Интерфаксу", что избитый заключенный неоднократно провоцировал сотрудников ФСИН. У него 136 нарушений режима. Но это не было должным образом зафиксировано.

Анатолий Рудный также заявил, что сотрудникам не позволительно опускаться до уровня заключенного. При этом сотрудник марает свою честь и честь мундира. Необходимо выполнять свою работу, руководствуясь законностью и справедливостью.

Видео: Новая Газета