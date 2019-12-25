Эксперт: страны Прибалтики в условиях коронавируса продолжают борьбу с Россией

Прибалтийские лидеры обвинили Россию в фальсификации истории Второй мировой.

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии посвятили часть текста в честь памяти жертвам в войне с нацистским режимом обличению "советской оккупации". Эксперты Telegram-канала "Мейстер", что, несмотря на ситуацию с коронавирусом, борьба с Россией продолжается.

Главы государств заявили о том, что СССР "оккупировал и аннексировал Латвию, Литву и Эстонию". При этом Германия в 1941-м году, по их мнению, считала это нарушением советско-германских договоров о ненападении и о дружбе и границе.

Специалист отметили, как для президентов важна "советская оккупация" даже в период пандемии. Кроме того, отец нынешнего президента Латвии был активным участников установлений советской власти в государстве.

Фото: Piter.TV