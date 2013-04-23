Эксперт объяснил, почему гаджеты у детей в школах потребовали отобрать

Ирина Покусаева прокомментировала предложение Минпросвещения РФ.

Детский психолог Ирина Покусаева объяснила журналистам в эфире телеканала "360.ru", почему Министерство по просвещению предложило запретить учащимся во время школьных занятий пользоваться мобильными устройствами. Эксперт ответила на вопрос ведущей о том, стоит ли в данный вопрос вмешиваться государству или этим могут заняться сами родители. Психолог выступила против гаджетов в руках у меленьких детей, так как часто устройства даются в бесконтрольном режиме. Далее это может сказаться на зависимости, преодолеть которую помогут только походы к специалистам. Также у детей может развиться гиперактивность или синдром дефицита внимания.

Опять же, для чего мы даем? Если посмотреть мультфильм, который длится пять-семь минут, как это было в советское время, то можно дать лет с трех. Если же, как сейчас дети, например, могут полтора-два часа сидеть в гаджетах, то это недопустимо, и это даже в шесть-семь лет перебор. Ирина Покусаева, детский психолог

Напомним, что глава Минпросвещения Сергей Кравцов на форуме дошкольных учрежденийупоминал о том, что смартфон у ребенка — это зло.

В Петербурге психолог рассказала, как понять, что у ребенка есть проблемы с общением.

Фото и видео: 360.ru