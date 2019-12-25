Экс-защитник "Зенита" Томаш Губочан рассказал о закате эпохи Лучано Спаллетти

По его мнению, все изменилось после трансферов Халка и Акселя Витселя.

Бывщий защитник "Зенита" и сборной Словакии по футболу Томаш Губочан рассказал о том, как трансферы Халка и Акселя Витселя летом 2012 года повлияли на команду.

"Это были лучшие годы в карьере. Мы завоевали много титулов, у нас была отличная команда. Период с Лучано Спаллетти вспоминаю с особым удовольствием. Хорошую душу, сложившуюся в команде, та ситуация действительно разбила, вскрыла накопившиеся проблемы. Но мне кажется, нам не помогли журналисты, раздувавшие эту историю. Скандалы, разборки - все это не могло не сказаться на игре. Мы могли бы достичь большего", - сказал Губочан в интервью изданию "Петербургский дневник".

Лучано Спаллетти был тренером "Зенита" с 2010 по 2014 года. Под его руководством сине-бело-голубые дважды стали чемпионами России, а также выиграли кубок и суперкубок страны.

Напопмним, Томаш Губочан выступал за "Зенит" с 2008 по 2014 года. В составе петербургской команды защитник стал двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 164 матча и один гол.

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Фото: fc-zenit.ru