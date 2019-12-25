Геннадий Орлов рассказал, что будет с "Зенитом" в случае ухода "Газпрома"

Он уверен, что на смену компании придет другой богатый человек.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Санкт-Петербурге" поделился мнением о будущем "Зенита".

"Нам не хватает профессионализма в футболе. Во времена СССР у нас не было уровня развития инфраструктуры, хотя постепенно подтягиваемся. Сейчас переходный период. Мы говорим про английские клубы, а им по 110-120 лет. Представляете, каким будет "Зенит" через 100 лет? Наверняка будет много наработок, опыта. Зависит от того, останется ли "Газпром". Всегда кто-то придет на смену. Сейчас "Зенит" - раскрученный бренд. Если уйдет "Газпром", найдется богатый человек. Об этом не надо беспокоиться, машина работает", - сказал Орлов.

Компания "Газпром" владеет контрольным пакетом акций "Зенита" в декабре 2005 года.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса чемпионат России и все футбольные соревнования в стране были приостановлены до 31 мая. В турнирной таблице первое место занимает "Зенит", набравший 50 очков после 22-х туров. Ближайшие преследователи сине-бело-голубых, "Локомотив" и "Краснодар", отстают от лидера на девять баллов.

Ранее хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин заявил, что сыграл бы за "Зенит" в РПЛ.

Фото: fc-zenit.ru