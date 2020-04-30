Экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов заявил, что страна вернулась в 1917 год

Он объяснил это тем, что люди действуют только по указам царя.

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов в интервью порталу "Чемпионат.com" поделился мнением о ситуации с эпидемией коронавируса. По его словам, власти недостаточно помогают гражданам в период самоизоляции.

Государство накопило большие ресурсы, а эти деньги принадлежат гражданам России. Они просто обязаны потребовать их в период пандемии коронавируса. Проблема в том, что у нас люди не могут, не хотят или боятся принимать решения. И сейчас мы вернулись в 1917 год, когда от одного человека зависит все. И все ждут решения царя: как он скажет, так и будет. Илья Брызгалов, экс-вратарь сборной России по хоккею

Напомним, 28 апреля в рамках совещания с губернаторами и министрами президент России Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая.

Ранее Илья Брызгалов рассказал, как Владимир Путин играет в хоккей.

Видео: YouTube / FJPRODUCT, Lysenkov TV