Экс-главу Ростехнадзора по СЗФО Слабикова отпустили под подписку о невыезде

Мужчину обвиняют в краже 5,6 миллиардов рублей.

В среду, 28 октября, стало известно, что фигурантов уголовного дела о краже 5,6 миллиардов рублей из членских взносов и денег компенсационного фонда саморегулируемых организаций выпустили под подписку о невыезде. В том числе и экс-главу Ростехнадзора по СЗФО Григория Слабикова.

Как рассказали в объединенной пресс-службе судов, обвиняемые объединились в группу и с 2009 по 2017 год похитили 5,6 млрд рублей с помощью расчетных счетов подконтрольных юридических лиц. Помимо Слабикова в деле фигурирует также его дочь. Родственников задержали в мае 2018 года.

Напомним, с чего началась история: в мае 2018 года в здании Ростехнадзора по Моховой улице проводятся обыски. С проверкой в офис ведомства пришли представители полиции, Следственного комитета, СОБРа Росгвардии и ФСБ. Под поле зрения силовиков попал начальник службы по экологическому, техническому и атомному надзору Григорий Слабиков. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Изначально шла речь о хищении 4,7 миллиардов рублей.

Ранее мы писали, что задержан главный специалист Госстройнадзора Петербурга.

Фото: Piter.TV