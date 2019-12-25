Задержан главный специалист Госстройнадзора Петербурга

Мужчину подозревают в получении взятки.

Во вторник, 20 августа, стало известно, что в Петербурге задержали главного специалиста одного из отделов службы государственного строительного надзора и экспертизы, его подозревают в получении взятки. Об этом сообщило издание "Конкретно.ру".

Специалиста задержали в рамках уголовного дела. Фигурантами стали 61-летний начальник отдела надзора за специальными видами работ, 56-летняя начальница сектора санитарно-эпидемиологического надзора службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга, а также 41-летняя местная жительница, действующая в интересах одной из строительных фирм и 44-летний местный житель. Подозреваемым предъявлены обвинения по статьям "получение взятки" и "посредничество во взяточничестве". В отношении всех обвиняемых избрана мера пресечения.

Следствие предполагает, что в 2018 году петербурженка передала взятку начальнику отдела и начальнику сектора в размере 500 тысяч рублей. В 2019 году петербуржец через подозреваемую передал начальнику отдела, а также другим неустановленным следствием лицам взятку в размере около 8 миллионов рублей

Следствие и расследование по делу продолжаются.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело против сотрудника УФСИН, потребовавшего взятку от осужденного.

Фото: Piter.TV