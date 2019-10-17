ЕГЭ для кандидатов: в Выборге претенденты на должность главы районной администрации ответили на вопросы конкурсной комиссии

Лучше остальных с испытанием справились Геннадий Орлов и Сергей Тищенков. Именно между ними будут выбирать выборгские депутаты на голосовании, которое пройдет в середине следующей недели.

В Выборге состоялось заседание конкурсной комиссии на замещение должности главы районной администрации. В конкурсную комиссию вошли 8 человек, среди них - представители городского и районного советов депутатов, а также представители региона. Возглавил конкурсную комиссию первый заместитель председателя Правительства Ленобласти Роман Марков.

Мероприятие состояло из собеседования и тестирования: через эту процедуру прошли все 4 кандидата на должность главы администрации. Среди претендентов - директор Института экономической безопасности Стелла Кравченко, экс-глава администрации Геннадий Орлов, директор "ПМК Инком" Игнат Кущ и заместитель главы Первомайского Сергей Тищенков.

Один из важнейших этапов избрания главы администрации МО "Выборгский района" - состоит из собеседования и тестирования. Наибольшее число баллов по результатам этого этапа набрал Геннадий Орлов (230 баллов) и Сергей Тищенков (199 баллов)

.Кандидатуры управленцев будут рассмотрены на заседании ближайшего совета депутатов, который пройдет 23 октября. Итоговый выбор остается именно за народными избранниками: они и решат судьбу кресла главы администрации Выборгского района.