Джейсону Стейтхему нашли роль в киновселенной Marvel

Звезда "Форсажа" может снятся в новом фильме про Человека-паука.

Британский актер Джейсон Стетхем может сыграть в новом фильме от студии MARVEL. Об этом сообщает портал We Got This Covered.

По данным СМИ, звезду "Неудержимых" и "Форсажа" рассматривают на роль Сорвиголовы. Слепой адвокат Мэтт Мердок может появится в третей части "Человека-Паука" с Томом Холландом.

Известно, что Стетхем не единственный претендент на роль, но его кандидатура рассматривается в первую очередь. Актер из сериала "Сорвиголова" от Netflix Чарли Кокс не будет приглашен к съемкам MARVEL.

Видео: YouTube / Body Transformation