Двухлетняя девочка сломала череп на детской площадке по улице Лени Голикова

Установлено, что ребенок упал с высоты 110 см и ударился затылком.

В Кировском районе Петербурга выясняются обстоятельства травмирования маленькой девочки. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 21 февраля в больницу попала девочка, которой 2,5 года. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом кости с переходом на основание черепа. Девочка была помещена в реанимацию.

Установлено, что ребенок на детской площадке по улице Лёни Голикова упал с высоты 110 см и ударился затылком. Проводится проверка.

Также в Петербурге задержали водителя, который сбил ребенка на пешеходном переходе.

Фото: Piter.tv