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Инспектор ГИБДД упал в обморок при аресте за взятку
Сегодня, 11:36
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Shdaria
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Инспектор ГИБДД упал в обморок при аресте за взятку

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В Петербурге задержанный сотрудник ГИБДД за взятку упал в обморок в зале суда.

В Петербурге сотрудники ГИБДД были задержаны за получение взятки. В процессе суда один из них чуть не упал в обморок.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу "поймал" инспекторов ГИБДД в получении взятки. После чего они были задержаны на двое суток. В отношении двоих мужчин 1 сентября возбудили уголовное дело по статье "Взятка", затем следствие было отправлено в районный суд с ходатайством об аресте.

По версии следствия 29 августа сотрудники отдела ГИБДД получили взятку за уклонение от административной ответственности. Однако суд не смог выдвинуть решение по делу, так как в ходе него один из задержанных начал падать в обморок. 

Теги: взятка , новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб , упал в обморок
Категории: Происшествия Новости СПб Лента новостей

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