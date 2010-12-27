Инспектор ГИБДД упал в обморок при аресте за взятку

В Петербурге задержанный сотрудник ГИБДД за взятку упал в обморок в зале суда.

В Петербурге сотрудники ГИБДД были задержаны за получение взятки. В процессе суда один из них чуть не упал в обморок.

Следственный отдел по Невскому району ГСУ СК по Петербургу "поймал" инспекторов ГИБДД в получении взятки. После чего они были задержаны на двое суток. В отношении двоих мужчин 1 сентября возбудили уголовное дело по статье "Взятка", затем следствие было отправлено в районный суд с ходатайством об аресте.

По версии следствия 29 августа сотрудники отдела ГИБДД получили взятку за уклонение от административной ответственности. Однако суд не смог выдвинуть решение по делу, так как в ходе него один из задержанных начал падать в обморок.