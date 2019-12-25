Дорожники обновили 2 тысячи квадратных метров асфальта в Ленобласти

Также дороги в ближайшее время обработают солевыми растворами.

За прошедшие выходные, 11 и 12 апреля, в ряде районов Ленинградской области прошли дорожные работы. Специалисты уложили новый асфальт. Об этом сообщает пресс-служба регионального дорожного комитета.

Новое покрытие заняло две тысячи квадратных метров в Приозерском, Всеволожском, Выборгском, Волховском, Волосовском, Кингисеппском, Тихвинском и Бокситогорском районах. Во время проведения работ движение не ограничивали. За счет теплой погоды специалисты смогли использовать метод струйно-инъекционного распыления горячей асфальтобетонной смеси, при котором автомобили могут беспрепятственно перемещаться по дороге.

Кроме того, областные дорожные службы проведут обработку трасс солевыми растворами, которые воспрепятствуют образованию гололеда. Напомним, что мокрый снег в Ленобласти ожидается до 16 апреля.

Ранее мы рассказали о том, что на мосту через Вуоксу продолжаются работы по обновлению конструкции.

Фото: Пресс-служба дорожного комитета Ленинградской области