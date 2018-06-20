Дороги в Выборгском районе приведут в порядок до начала майских праздников

Всего за тридцать дней руководство администрации потребовало окончательно ликвидировать ямы и провалы на тех участках дороги, где работали коммунальные службы.

В Выборгском районе в весеннее время приведут в порядок дороги. К такому решению пришел зам. главы районной администрации Дмитрий Самойленко, потребовав данных действий от всех предприятий и дорожных фирм, производивших вскрытие асфальта во время осуществления аварийно-восстановительных работ.





Отметим, что на сегодняшний день на территории города Выборга на гарантийном ремонте пребывают пятьдесят четыре автомобильные дороги местного значения.

Совещание прошло в администрации Выборгского района. К участию были приглашены представители коммунальных служб, а также дорожные фирмы, которые обязаны исполнять гарантийные обязательства. Председатель дорожного комитета администрации Выборгского района Сергей Петров перечислил претензии администрации, подтверждая доклад фотоснимками выявленных дефектов, а также напомнил требования к исполнению муниципальных контрактов, установленные законодательством.

Результатом прошедших переговоров стали точные сроки по окончания восстановительных работ.



Так, всего за тридцать дней руководство администрации потребовало окончательно ликвидировать ямы и провалы на тех участках дороги, где работали коммунальные службы. Все ремонтные работы будут осуществлены до начала майских праздников.

Было отмечено, что работы будут принимать исключительно в комиссионном порядке, с целью проверки качества работ. В случае выявления недостатков при приемке или в последующие годы, подрядчик обязан провести работы по устранению дефектов. Дмитрий Самойленко поручил специалистам дорожного комитета районной администрации направить перечень претензий в том числе всем руководителям коммунальных предприятий и дорожных служб, а также проконтролировать сроки исполнения работ.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: "Интересный Выборг"