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Дмитрий Самойленко: особое внимание в гололед должно уделяться состоянию тротуаров
Сегодня, 16:56
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Дмитрий Самойленко: особое внимание в гололед должно уделяться состоянию тротуаров

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В администрации Выборгского района – новое назначение. Заместителем главы администрации, курирующим вопросы ЖКХ, назначен Дмитрий Самойленко. 

Первое, что сделал новый руководитель: проверил соответствие отчетности и реального исполнения по содержанию городских территорий Выборга.  

На планерке он потребовал отчет о текущих работах от руководителей предприятий, исполняющих муниципальные контракты. После совещания оставил всех руководителей предприятий, которые держали ответ и руководителей комитета дорожного и городского хозяйства и вместе с ними выехал проверить исполнение работ и соответствие заявленных объемов. 

Как сообщает пресс-служба администрации Выборгского района, особенное внимание уделялось территориям вблизи школ и детских садов, подходам к тротуарам, состоянию остановок пассажирского транспорта. Дворы, в которых находятся магазины, расположенные на 1 этажах жилых зданий, также не остались без внимания. 

Замечания были даны по поводу тротуаров  по ул. Гагарина, ул. Рубежной, подходов к пешеходным переходам по ул. Приморской и др.  

Критике подвергнуто состояние тротуаров в Южном микрорайоне Выборга.  Дмитрий Самойленко потребовал повторно выполнить работы по подсыпке тротуаров и отчитаться в он-лайн режиме через WhatsApp  лично ему и комитету дорожного хозяйства администрации Выборгского района. Руководителям комитетов дорожного хозяйства и городского хозяйства также поручено проверить исполнение.

Дмитрий Самойленко отметил, что содержанию  тротуаров в период оттепели и температурных перепадов необходимо уделять особое внимание. Он потребовал обеспечить безопасность движения на пешеходных участках. 

Автор: Анна Литик 

Теги: администрация выборгского района, дмитрий самойленко, жкх выборга
Категории: Выборг,

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