Дмитрий Никулин и Геннадий Орлов поздравили выборжан с Днем Военно-морского флота России

Главы отметили, что для Выборга - города воинской славы, эта дата имеет особое значение. С петровских времен в летопись Выборгского района яркими страницами истории вписаны славные победы русских моряков.

Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин совместно с главой администрации муниципального образования "Выборгский район" Геннадием Орловым поздравили военных моряков и ветеранов флота, а также всех выборжан с Днем Военно-морского флота России.

Главы отметили, что для Выборга - города воинской славы, эта дата имеет особое значение. С петровских времен в летопись Выборгского района яркими страницами истории вписаны славные победы русских моряков. Мы всегда будем помнить моряков-балтийцев, геройски погибших в боях за освобождение островов Выборгского залива. Сегодняшнее поколение военных моряков, в числе которых и наши земляки, с честью несет доблестную службу, сохраняя и преумножая лучшие традиции российского военно-морского флота.

Дорогие друзья! Примите искренние слова благодарности за верность долгу, самоотверженность, преданность России – великой морской державе. Особую признательность выражаем ветеранам ВМФ за доблестное и беззаветное служение Родине. Желаем всем крепкого здоровья, счастья, успехов, мира и благополучия! Глава муниципального образования "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации муниципального образования "Выборгский район" Геннадий Орлов

Источник: пресс-служба МО "Выборгский район" ЛО