Дмитрий Медведев назвал Навального "политическим проходимцем"

Он подчеркнул, что если Навальный больше не жалуется на здоровье, то и "разборки" по этому поводу больше не имеют смысла.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем", деятельность которого с каждым годом становится всё разнузданней и циничней. Его слова приводит агентство "Интерфакс".

Медведев заявил, что считает целью Навального "авантюрными способами залезть во власть" для достижения собственных целей.

Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России

Он подчеркнул, что если Навальный больше не жалуется на здоровье, то и "разборки" по этому поводу больше не имеют смысла.

Медведев, говоря о прошедших накануне акциях протеста по всей стране, отметил, что в условиях пандемии подобные сборища недопустимы, так как создают угрозу массовой заболеваемости людей.

Ранее Медведев оценил работу Путина по урегулированию в Карабахе.

Видео: YouTube / TASS