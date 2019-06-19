Дмитрий Медведев назвал Навального "политическим проходимцем"

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал Алексея Навального "политическим проходимцем", деятельность которого с каждым годом становится всё разнузданней и циничней. Его слова приводит агентство "Интерфакс".
Медведев заявил, что считает целью Навального "авантюрными способами залезть во власть" для достижения собственных целей.
Я, как и раньше, так и сейчас, считаю Навального политическим проходимцем.
Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности России
Он подчеркнул, что если Навальный больше не жалуется на здоровье, то и "разборки" по этому поводу больше не имеют смысла.
Медведев, говоря о прошедших накануне акциях протеста по всей стране, отметил, что в условиях пандемии подобные сборища недопустимы, так как создают угрозу массовой заболеваемости людей.
Ранее Медведев оценил работу Путина по урегулированию в Карабахе.
Видео: YouTube / TASS
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