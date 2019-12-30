Петербургский ХК "Динамо" первым вышел в плей-офф Высшей лиги

Команда готовится к матчам в Китае.

Петербургские хоккейные динамовцы стали первопроходцами в плей-офф Высшей хоккейной лиги в 2020 году. Об этом 9 января сообщили в официальной группе клуба ВКонтакте.

В четверг петербургский ХК обыграл "Рязань" со счетом 1:0, единственный и победный гол забил Александр Кулагин. Главный тренер хоккеистов Эдуард Занковец отметил, что соперник также старался увезти с матча очки, но петербуржцы казались проворнее и "пробили вратаря". За 42 матча "Динамо" набрало 70 очков и уверенно вышло в Высшую лигу, где поборется за Кубок Петрова.

Впереди у петербуржцев поездка в Китай, первый матч состоится уже 14 января.

Несколькими днями раньше петербургский хоккейный СКА уступил московскому "Спартаку".

Фото: ХК "Динамо Санкт-Петербург" / ВКонтакте