Петербургский хоккейный СКА уступил московскому "Спартаку"

Столичный клуб обыграл гостей из Северной столицы впервые за 7 лет.

Во вторник, 7 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:3. Подопечные Олега Знарка обыграли армейцев в третий раз в сезоне.

В составе "Спартака" заброшенными шайбами отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. В составе гостей отличился Андрей Кузьменко.

Следующую игру петербургские армейцы проведут в 12 января. В домашней встрече СКА встретился с московским "Динамо".

Ранее мы сообщали о том, что стали известны даты первых матчей "Зенита" в РПЛ после зимнего перерыва.

Фото: Хоккейный клуб СКА / "ВКонтакте"