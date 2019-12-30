Петербургский хоккейный СКА уступил московскому "Спартаку"

Во вторник, 7 января, в матче регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА на выезде уступил московскому "Спартаку" со счетом 1:3. Подопечные Олега Знарка обыграли армейцев в третий раз в сезоне.
В составе "Спартака" заброшенными шайбами отличились Федор Малыхин, Илья Зубов и Робин Ганзл. В составе гостей отличился Андрей Кузьменко.
Следующую игру петербургские армейцы проведут в 12 января. В домашней встрече СКА встретился с московским "Динамо".
Ранее мы сообщали о том, что стали известны даты первых матчей "Зенита" в РПЛ после зимнего перерыва.
Фото: Хоккейный клуб СКА / "ВКонтакте"
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