Стали известны даты матчей "Зенита" в РПЛ

Петербуржцы проведут в рамках лиги четыре матча.

Стало известно, кто стал первыми соперниками "Зенита" в матчах 2020 после зимнего перерыва. Информацию огласила пресс-служба петербургского клуба 24 декабря.

Оппонентами сине-бело-голубых в играх Российской Премьер-Лиги станут екатеринбуржцы, москвичи и уфимцы. 29 февраля "Зенит" сразится с "Локомотивом", 9 марта – с "Уфой", 14 марта петербуржцы сыграют с "Уралом", а 22 марта – с ЦСКА. Все матчи, кроме игры с ЦСКА, пройдут на домашнем поле зенитовцев.

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Фото: Piter.TV