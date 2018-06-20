Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Диетологи рассказали, как сделать живот плоским всего за один месяц.
Необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, нужно следить за уровнем сахара в крови. Он стимулирует выработку инсулина, а также отвечает за превращение энергии в жиры. Из своего рациона необходимо убрать быстрые углеводы, которые содержатся в белом рисе, манной крупе, бананах, а также в мучных изделиях. Диетологи рекомендуют есть морепродукты, зелень и крупы: гречку, перловку или овсянку.
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Видео: Piter.TV
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