Диетологи рассказали, как обрести плоский живот за месяц

Из своего рациона необходимо убрать быстрые углеводы, которые содержатся в белом рисе, манной крупе, бананах, а также в мучных изделиях.

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Необходимо придерживаться нескольких правил. Во-первых, нужно следить за уровнем сахара в крови. Он стимулирует выработку инсулина, а также отвечает за превращение энергии в жиры. Из своего рациона необходимо убрать быстрые углеводы, которые содержатся в белом рисе, манной крупе, бананах, а также в мучных изделиях. Диетологи рекомендуют есть морепродукты, зелень и крупы: гречку, перловку или овсянку.

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Видео: Piter.TV