Медработники Ленобласти смогут бесплатно отправить детей в летние лагеря

Медики смогут получить полную компенсацию за купленную путевку.

Медицинские работники Ленобласти смогут бесплатно отправить своих детей отдыхать в летние лагеря. Как сообщило издание Peterburg2 со ссылкой на областной комитет по образованию, регион продлил соответствующие льготы.

До конца 2021 года работники государственных медицинских организаций Ленобласти могут получать стопроцентную компенсацию за приобретенную путевку в летний лагерь или 24 570 рублей за 21 день отдыха.

Грядущим летом свыше 40 детских оздоровительных лагерей Ленинградской области примут около 36 тысяч детей.

Тем временем, и в детских лагерях Петербурга организуют весенние и летние смены.

Фото: рixabay