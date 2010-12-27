Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

Законопроект поступил на рассмотрение депутатам.

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО. Инициатива одобрена председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым.

Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей комментируют депутаты в пояснительной записке

Если закон примут, то он вступит в силу с первого января 2020 года. Если электроника будет реализовываться продавцом без установки специальных программ из перечня, то предприятию грозит штраф. Автор законопроекта считает, что подобная мера позволит обеспечить интересы пользователей и российских интернет-компаний.

Также парламентарии хотят внедрить административное наказание за нарушения в предварительной установке ПО. Должностных лиц обяжут выплатить по 30-50 тысяч рублей, юридических лиц - по 50-200 тысяч рублей. Соответствующие правки надеются внести в Кодекс об административных нарушениях.

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Фото: Piter.tv