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Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
Сегодня, 13:40
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lesjasap

Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО

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Законопроект поступил на рассмотрение депутатам.

В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров  и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО. Инициатива одобрена председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым. 

Законопроект предоставляет российским компаниям правовые механизмы продвижения своих программ и сервисов в области информационных технологий для российских пользователей

комментируют депутаты в пояснительной записке

Если закон примут, то он вступит в силу с первого января 2020 года. Если электроника будет реализовываться продавцом без установки специальных программ из перечня, то предприятию грозит штраф. Автор законопроекта считает, что подобная мера позволит обеспечить интересы пользователей и российских интернет-компаний.  

Также парламентарии хотят внедрить административное наказание за нарушения в предварительной установке ПО. Должностных лиц обяжут выплатить по 30-50 тысяч рублей, юридических лиц - по 50-200 тысяч рублей.  Соответствующие правки надеются внести в Кодекс об административных нарушениях.

Ранее Piter.tv писал о том, что теперь GPS-трекеры для животных не попадают под понятие шпионского оборудования.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, программное обеспечение, российское по
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 14:18

В психушку пора всех без исключения, что не закон то бред какой-то

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Аноним
Сегодня 14:14

"подобная мера позволит обеспечить интересы пользователей.."

Как?

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Сегодня 14:12

Дебилы как всегда

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