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Депутаты наградили петербуржцев "за безупречную службу городу"
Сегодня, 18:03
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Shdaria
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Депутаты наградили петербуржцев "за безупречную службу городу"

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Сегодня, 13 декабря награждали петербуржцев за вклад и безупречную службу городу.

В Санкт-Петербурге 13 декабря в Мариинском дворце состоялась церемония награждения почетным знаком за вклад в развитие Петербурга и безупречную службу городу.

Знаками отличия награждались глава регионального МВД Сергей Умнов, президент университета РЖД и бывший глава администрации Валентины Матвиенко Виктор Лобко, а также около 10 сотрудников аппарата ЗакСа.

Стоит отметить, что в зал заседаний петербургского парламента не пустили журналиста "Коммерсанта" Марию Карпенко, аргументируя тем, что она не может попасть в него по нововведённым правилам. Выяснилось, что с рюкзаком в данном месте находится нельзя. 

Фото: сайт ЗакСа

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Теги: за пезупречную службу городу , награждение спб , награждения за вклад в город , новости петербург , новости спб , петербург
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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