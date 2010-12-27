Депутаты наградили петербуржцев "за безупречную службу городу"

Сегодня, 13 декабря награждали петербуржцев за вклад и безупречную службу городу.

В Санкт-Петербурге 13 декабря в Мариинском дворце состоялась церемония награждения почетным знаком за вклад в развитие Петербурга и безупречную службу городу.

Знаками отличия награждались глава регионального МВД Сергей Умнов, президент университета РЖД и бывший глава администрации Валентины Матвиенко Виктор Лобко, а также около 10 сотрудников аппарата ЗакСа.

Стоит отметить, что в зал заседаний петербургского парламента не пустили журналиста "Коммерсанта" Марию Карпенко, аргументируя тем, что она не может попасть в него по нововведённым правилам. Выяснилось, что с рюкзаком в данном месте находится нельзя.

Фото: сайт ЗакСа