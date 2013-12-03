Депутаты ЗакСа предложили в период пандемии платить безработным по месту обращения

Это необходимо для того, чтобы гражданин, который подает заявление в электронной форме, признавался неработающим лицом не по месту регистрации, а по месту обращения, туда бы им и приходили средства.

Депутаты Законодательного собрания в Петербурге предложили в период пандемии платить безработным по месту обращения. Представители фракции "Единая Россия" в парламенте отправили запрос министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой поменять правила временной регистрации безработных. Это необходимо для того, чтобы гражданин, который подает заявление в электронной форме, признавался неработающим лицом не по месту регистрации, а по месту обращения, туда бы им и приходили средства.

В пресс-службе ЗакСа приводят информацию, что во время пандемии в 2020 году россияне отправлялись на заработки в другие регионы, где фиксировались как безработные в общероссийской базе вакансий. Это противоречило федеральному закону о занятости населения, а пособия им все равно назначались по месту фактического проживания.

Однако из-за этой бюрократической особенности людей снимали с регистрации в службе занятости и требовали от них вернуть полученные пособия.

Ранее мы сообщали о том, что депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении большинством голосов многодневное голосование. Не все парламентарии были "за".

Фото: Piter.tv