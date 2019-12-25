Денис Четырбок прокомментировал опрос горожан об их отношении к уличным музыкантам

Первое заседание рабочей группы запланировано на 27 ноября.

Вечером в воскресенье, 8 ноября, Денис Четырбок на своей странице в соцсети прокомментировал отношение петербуржцев к уличным музыкантам.

Опрос среди горожан так же в соцсети провело молодежное движение "Петербург – город перемен".

Почти половина проголосовала за определение правил уличных выступлений (47%). Часть горожан считают, что город должен поддерживать музыкантов и, например, предоставлять им крытые места для выступлений (25%).

Очень неплохие показатели, а учитывая, что участники сообщества изначально выступают в противовес моей инициативе, можно предположить, что число людей, поддерживающих наведение порядка в этой сфере, гораздо выше подчеркнул Четырбок.

Первое заседание рабочей группы, которая обсудит план законопроекта, запланировано на 27 ноября.



Ранее мы писали, что губернатора попросили передать в руки Комитета по печати борьбу с "газетными шавермами".

Фото: vk.com/denischetyrbok ; pixabay