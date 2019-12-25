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Денис Четырбок прокомментировал опрос горожан об их отношении к уличным музыкантам
Сегодня, 22:26
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smirenny

Денис Четырбок прокомментировал опрос горожан об их отношении к уличным музыкантам

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Первое заседание рабочей группы запланировано на 27 ноября. 

Вечером в воскресенье, 8 ноября, Денис Четырбок на своей странице в соцсети прокомментировал отношение петербуржцев к уличным музыкантам. 

Опрос среди горожан так же в соцсети провело молодежное движение "Петербург – город перемен".

Почти половина проголосовала за определение правил уличных выступлений (47%). Часть горожан считают, что город должен поддерживать музыкантов и, например, предоставлять им крытые места для выступлений (25%). 

Очень неплохие показатели, а учитывая, что участники сообщества изначально выступают в противовес моей инициативе, можно предположить, что число людей, поддерживающих наведение порядка в этой сфере, гораздо выше

подчеркнул Четырбок.

Первое заседание рабочей группы, которая обсудит план законопроекта, запланировано на 27 ноября.

Ранее мы писали, что губернатора попросили передать в руки Комитета по печати борьбу с "газетными шавермами".

Фото: vk.com/denischetyrbok ; pixabay

Теги: денис четырбок, молодежное движение петербург город перемен, рабочая группа, уличные музыканты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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