Денис Четырбок прокомментировал опрос горожан об их отношении к уличным музыкантам

Вечером в воскресенье, 8 ноября, Денис Четырбок на своей странице в соцсети прокомментировал отношение петербуржцев к уличным музыкантам.
Опрос среди горожан так же в соцсети провело молодежное движение "Петербург – город перемен".
Почти половина проголосовала за определение правил уличных выступлений (47%). Часть горожан считают, что город должен поддерживать музыкантов и, например, предоставлять им крытые места для выступлений (25%).
Очень неплохие показатели, а учитывая, что участники сообщества изначально выступают в противовес моей инициативе, можно предположить, что число людей, поддерживающих наведение порядка в этой сфере, гораздо выше
подчеркнул Четырбок.
Первое заседание рабочей группы, которая обсудит план законопроекта, запланировано на 27 ноября.
Ранее мы писали, что губернатора попросили передать в руки Комитета по печати борьбу с "газетными шавермами".
Фото: vk.com/denischetyrbok ; pixabay
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