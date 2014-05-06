Что произошло в Петербурге 6 октября: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события среды, 6 октября.

Что произошло в Петербурге в среду, 6 октября? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

ЗакС прекратил полномочия омбудсмена Петербурга Александра Шишлова.

Это произошло из-за перехода Шишлова в региональный ЗакС – совмещать обе должности чиновник не может. Исполняющим обязанности до выбора нового омбудсмена будет Ольга Штанникова, нового уполномоченного изберут в Законодательном собрании.

В Петербурге прошла комплексная техническая проверка системы оповещения населения.

Она проводилась с 10:35 до 10:44, чтобы проверить исправность и готовность всех каналов связи к массовому оповещению горожан о ЧС. Петербуржцы отметили, что сирена была хорошо слышна, тогда как слова по громкоговорителям были едва различимы.

В квартире на Рябовском шоссе взорвался газовый баллон.

Инцидент произошел в 11.33 на третьем этаже дома №57, из квартиры эвакуировали одного пострадавшего – его передали медикам. Взрыв баллона привел к небольшому пожару – на кухне выгорели 15 "квадратов" обстановки. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Сотрудник салона сотовой связи на проспекте Славы остался без телефона после визита посетителей.

Неизвестный открыто похитил гаджет работника и убежал, при этом в салон он заходил с подельником. Обоим мужчинам на вид 35-50 лет. Потерпевший уже подал заявление в полицию.

В октябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун.

Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость Газпром-Арены, Сибур-Арены, Ледового дворца и Юбилейного. Попасть на матчи смогут только горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном за последние полгода коронавирусе. Согласовано также проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run 17 октября.

На Ветеранов иномарка сбила двух девочек вне зоны пешеходного перехода.

ДТП произошло у дома № 147, за рулем Citroen находилась 34-летняя женщина. Сбитыми оказались подростки 12 и 13 лет, одна из девочек не смогла подняться и дожидалась прибытия врачей лежа на асфальте. Обе школьницы госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Коллаж: Piter.TV

Видео: Piter.TV

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Элечка Евгеньева)