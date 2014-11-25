В Петербурге в октябре спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун

Однако попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе.

В Петербурге в октябре все спортивные мероприятия пройдут с 30% загрузкой трибун. Об этом 6 октября в своем telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Как рассказал Пиотровский, Роспотребнадзор согласовал 30% заполняемость Газпром-Арены, Сибур-Арены, Ледового дворца и Юбилейного. Однако попасть на спортивные арены смогут горожане, имеющие QR-код о вакцинации или перенесенном вирусе (за последние полгода).

Кроме того, главный санитарный врач согласовала проведение 94-го легкоатлетического пробега Pushkin Run. Старейший марафон Пушкин-Петербург пройдет 17 октября.

Тем временем в Петербурге во всю идёт подготовка к финалу Лиги чемпионов УЕФА. Сам матч пройдет на стадионе "Газпром Арена" 28 мая 2022 года. Власти хотят заполнить стадион на 100%.

Фото: Piter.tv