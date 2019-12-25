На Ветеранов иномарка сбила двух девочек вне зоны пешеходного перехода

В результате ДТП девочки госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 5 октября у дома № 147 на проспекте Ветеранов Citroen сбил двух девочек, переходивших дорогу вне пешеходного перехода. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленобласти.

За рулем автомобиля находилась 34-летняя женщина. Сбитыми оказались подростки 12 и 13 лет, одна из пострадавших не смогли самостоятельно подняться, поэтому дожидалась прибытия медиков лежа.

В результате ДТП девочки госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Накануне детей и взрослых госпитализировали после ДТП автобуса и легковушки в Сланцах.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Элечка Евгеньева)