Что произошло в Петербурге 30 апреля: главные новости дня

Piter.TV собрал в один материал главные события пятницы, 30 апреля.

Что произошло в Петербурге в пятницу, 30 апреля? Piter.TV собрал в один материал главные события дня.

В Петербурге начали на дому вакцинировать маломобильных горожан.

Для этих целей сфомировано уже 67 выездных прививочных бригад, каждая из них оснащена СИЗами и специальными термоконтейнером для перевозки вакцины. Комздрав уже составил список из 2,5 тысячи петербуржцев, желающих привиться от коронавируса дома.

Алисе Фрейндлих и Михаилу Боярскому вручили государственные награды

Знаменитых петербуржцев наградили в числе других выдающихся деятелей культуры, врачей, работников сферы образования, службы МЧС. Фрейндлих получила орден "За заслуги перед Отечеством" II степени, Боярский – Орден Почета. В церемонии принял участие губернатор Александр Беглов.

Жителям Крестовского острова придется получить пропуск, чтобы попасть домой в дни матчей Евро. На острове будут закрывать движение транспорта для обеспечения безопасности.

Проезд будет перекрыт для всех, кроме автомобилей экстренных служб, уборочной техники, жителей острова и тех, кто работают на Крестовском. Пропуск можно оформить и получить через МФЦ "Мои документы". Проезд будут закрывать 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля на целые сутки.

Бывшего депутата округа "Измайловское" на четыре года отправили в колонию. Мужчина выстрелил из ружья в незнакомую женщину.

Это произошло в июне прошлого года, когда пострадавшая женщина с мужем и дочкой подплыла на лодке слишком близко к дому депутата. Мужчина решил защитить территорию с помощью оружия, женщина в результате стрельбы была ранена и попала в реанимацию. Суд посчитал действия депутата умышленными и сначала приговорил его к исправительным работам, а затем изменил приговор и назначил четыре года в исправительной колонии общего режима.

У петербуржца взорвался телефон в кармане. Инцидент на улице Дыбенко попал на камеры.

Мужчина мирно сидел на скамейке, когда аккумулятор его телефона взорвался прямо в кармане куртки. Мужчина упал на асфальт, пытаясь стянуть дымящуюся вещь, пострадавшему помогли прохожие. Неравнодушные горожане вызвали скорую помощь, мужчину госиптализировали с ожогами груди. Модель телефона пока неизвестна.

В майские праздники закроются два наземных вестибюля станций оранжевой линии метро.

С 1 по 10 мая подземка перейдет на график выходного дня, а вестибюли станций "Достоевская" и "Площадь Александра Невского – 2" закроют на вход и выход.

В ночь с 1 на 2 мая и с 9 на 10 мая мосты в Петербурге разводить не будут

В нерабочие праздничные дни, напомнили в "Мостотресте", переправы не разводят. Горожане смогут спокойно вернуться домой по наведенным мостам.

Фото: Piter.TV; Telegram / Пул 78